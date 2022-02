Weilers Dorfmitte mit Leben gefüllt

Zum Wochenstart haben die meisten Firmen und Dienstleister in der Dorfmitte ihre Räumlichkeiten bezogen und für ihre Kunden geöffnet.

Mit einem bunten Blumenstrauß hieß Bürgermeister Summer die verschiedenen Unternehmer in der Dorfmitte von Weiler willkommen und wünschte einen erfolgreichen Start. „Der Lenz Wohnbau GmbH ist mit der Dorfmitte ein bereicherndes Zentrum für unser Dorf gelungen, das neben Wohnungen auch Platz für Büros, Dienstleister und ein kleines Gesundheitszentrum bietet. Aus den ersten Gesprächen vernehme ich eine große Zufriedenheit mit den Räumlichkeiten und wir freuen uns alle schon auf das Ergrünen der Außenflächen und unsere Eröffnungsfeier im Frühsommer“, so Bürgermeister Dietmar Summer sichtlich begeistert.

In der neuen Dorfmitte von Weiler entstanden in den letzten Monaten auf rund 1.100 Quadratmeter Wohnfläche insgesamt 18 neue Wohnungen, eine zweigeschossige Tiefgarage, sowie Räumlichkeiten für die verschiedenen Gewerbetätigkeiten. So brachte die neue Gemeindeärztin Verena Elsensohn ihren ersten Praxis-Tag trotz regem Patientenzulauf reibungslos über die Bühne und auch die Mitarbeiter des Krankenpflegevereins sind überglücklich, die neuen und großzügigen Räumlichkeiten bezogen zu haben. Strahlende Gesichter auch beim Physioteam und im Friseursalon Bel Hair, sowie bei den Mitarbeitern der Firma Wohnbau Lenz, welche bereits seit Mitte Jänner die neuen und modernen Büros in der Dorfmitte genießen. MIMA