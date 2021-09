Weilers DorfMitte in finaler Phase

Der Bau der Dorfmitte in Weiler ist trotz den aktuellen Lieferschwierigkeiten und Materialengpässen gut im Plan.

In der neuen Dorfmitte von Weiler entstehen zwei viergeschossige und ein dreigeschossiges Gebäude, wobei rund 1.300 Quadratmeter als Gewerbefläche geplant sind. Die bereits fixierten Flächen werden dabei voraussichtlich noch im Dezember 2021 an die Nutzer übergeben, die dann abhängig von ihren Umzugsplänen ab Frühjahr 2022 ihre Besucher in den neuen Räumlichkeiten empfangen können. Neben der neuen Gemeindeärztin, dem Krankenpflegeverein und dem Physio Team wird auch ein Frisörsalon und Bauträger Lenz Wohnbau in der neuen Dorfmitte einziehen. „Es stehen noch weitere attraktive Gewerbeflächen zur Verfügung, wobei es diesbezüglich bereits aktuell gute Gespräche mit einigen Interessenten gibt“, so Christoph Lenz von Eigentümer Lenz Wohnbau.

Trotz Coronasituation konnte an der Dorfmitte in Weiler planmäßig gearbeitet werden und so stand zum Jahresbeginn 2021 der Rohbau. „Aktuell wird der Estrich und die Außenfassade gemacht und in weiterer Folge werden die Feinarbeiten, wie Fliesen, Malerarbeiten, Trockenbau, Parkett, Türen und die weiteren Komplettierungsarbeiten durchgeführt“, so Christoph Lenz. Auch Bürgermeister Dietmar Summer freut sich auf die bevorstehende Fertigstellung der Dorfmitte: „Mit diesen Investitionen werden nachhaltige Infrastruktur-Werte für mehrere Generationen geschaffen“, so das Gemeindeoberhaupt von Weiler. MIMA