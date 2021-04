Weiler wurde sauber gemacht

Auch in Weiler fand kürzlich der jährliche Frühjahrsputz statt – natürlich Coronakonform.

Weiler . Coronabedingt musste auch in diesem Jahr die Landschaftsreinigung etwas anders durchgeführt werden und so haben sich neben den beiden Vereinen MSC Weiler und FC Weiler auch neun Privatinitiativen zur Flurreinigung bereit erklärt.

Groß und Klein machten sich Ende März auf den Weg um das Gemeindegebiet von Weiler von unachtsam weggeworfenen Plastikflaschen, Fahrradreifen und vielem mehr zu befreien. Unter Einhaltung der derzeitigen Schutzbestimmungen musste der Säuberungstrupp von Weiler aber schnell feststellen, dass einige Mitbürger im Verlaufe des Jahres wenig Sensibilität zeigten und Hausmüll am Straßenrand beziehungsweise in der freien Natur entsorgten. Volle Müllsäcke, Babywindeln, Zigarettenstummel, Getränkedosen und Flaschen jeder Art wurden aus teils unwegsamem Gelände aufgesammelt und beim Bauhof abgegeben. „Wir freuen uns über so viel Initiative und bedanken uns bei allen Beteiligten für den Frühjahrsputz“, so ein erfreuter Bürgermeister Dietmar Summer. MIMA