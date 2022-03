Weiler will gemeinsamen Lebensraum planen

Auch in der Vorderlandgemeinde hat die Ausarbeitung eines Räumlichen Entwicklungsplanes gestartet.

Beim Räumlichen Entwicklungsplan handelt es sich um ein strategisches Planungsinstrument, das die Festlegung von raumbezogenen Entwicklungszielen und Maßnahmen wie beispielsweise Naherholung, Siedlungsentwicklung nach innen, Stärkung der Ortskerne oder umweltfreundliche Mobilität beinhaltet. Geklärt werden sollen dabei wichtige Fragen, wie etwa in welchem Ausmaß sollen in den nächsten Jahrzehnten neue Bauflächen für Wohnen, Gewerbe und Industrie hinzukommen, können leistbare Bauflächen für die ortsansässige Bevölkerung gesichert werden, in welche Richtung soll sich die Mobilität entwickeln oder was trägt dazu bei, dass gerne in Weiler gelebt wird. Insgesamt geht es um die qualitätsvolle Gestaltung des Lebensraumes im öffentlichen Interesse.