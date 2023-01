Weiler weiterhin vor herausfordernder Situation

Die finanzielle Lage der Gemeinde lässt weiterhin wenig Spielraum zu.

Mit rund 8,25 Millionen Euro liegt die Gesamtsumme des Finanzierungshaushaltes um 1,8 Millionen Euro unter dem Betrag von 2022. Trotzdem sind auch für das laufende Jahr verschiedene Investitionen geplant und so wurden rund 1,18 Millionen Euro in den Bau der Kleinkindbetreuung veranschlagt. Zusätzlich dazu sollen Investitionen in die Verkehrsberuhigung, das Straßen- und Wegekonzept und die Radschnellverbindung getätigt werden. Im Bauhof steht ein Austausch des in die Jahre gekommenen Kommunalfahrzeugs an und auch für die Nachnutzung des alten Gemeindeamtes in der Walgaustraße 1 wurde ein Planungsansatz aufgenommen. Dauerläufer bei den Investitionen sind die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, wofür im Voranschlag 2023 rund 360.000 Euro angesetzt sind.