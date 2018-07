Weiler stellt neue Dorfmitte vor

Nach jahrelangen Planungen und Verhandlungen stellte die Gemeinde Weiler nun das neue Herz von Weiler der Bevölkerung vor.

Weiler „Gut Ding braucht Weile“ – mit diesen Worten begrüsste Weilers Bürgermeister Dietmar Summer am vergangenen Montag zahlreiche Gäste bei der Infoveranstaltung für die neue Dorfmitte. „Dass dieses Projekt nun endlich realisiert wird, erfüllt mich mit Stolz und Vorfreude und kann getrost als Meilenstein für unser Dorf gesehen werden. Die Dorfmitte soll zum Herz von Weiler werden, zu einem Ort, der für manche neue Heimat bietet, Raum für Begegnung schafft und die Infrastruktur unserer Gemeinde nachhaltig verbessert und aufwertet“, so Weilers Gemeindeoberhaupt.

Planungen seit über 20 Jahren

Bereits bei seiner Einführung blickte Bürgermeister Summer dann auch in die Vergangenheit und erklärte den anwesenden Besuchern, dass die ersten Schritte zur Dorfmitte bereits vor über 20 Jahren erfolgt sind. Durch damals andere auftretende Prioritäten rückte das Projekt aber immer wieder in den Hintergrund und erst 2011 nahm die Gemeindevertretung das Projekt Dorfmitte dann erneut auf. Nach bereits fortgeschrittenen Planungen zogen sich dann allerdings im Herbst 2016 bzw. im Frühjahr 2017 die beiden Projektpartner zurück, was ein herber Rückschlag für die Gemeinde war.

Zweigeschossige Tiefgarage für rund 60 Fahrzeuge

Im Sommer 2017 bekundete das ortsansässige Unternehmen Lenz Wohnbau Interesse am Projekt Dorfmitte und nach vielen Gesprächen und neuen Planungen konnte nun das Projekt Dorfmitte der Bevölkerung präsentiert werden. Die neuen Pläne wurden dabei vom Feldkircher Büro Walser und Werle vorgenommen, welche das Projekt den interessierten Gästen im Montfortsaal auch vorstellten. Entstehen werden dabei zwei vergeschossige Gebäudekomplexe die wie geplant einen attraktiven Mix aus Wohnungen, Geschäftsflächen und Dienstleistungen unterbringen werden. „Insgesamt werden bei diesem Projekt 2.400 Quadratmeter Nutzfläche entstehen, wobei zum jetzigen Zeitpunkt vorgesehen ist, dass die Hälfte für Wohnungen und die Hälfte für Dienstleistungen verwendet werden“, so Dietmar Walser. Dazu sind auch zahlreiche Frei- und Aufenthaltsflächen vorgesehen und eine zweigeschossige Tiefgarage soll Platz für bis zu 60 Fahrzeuge bieten. Auch Helmut Lenz von Bauträger Lenz Wohnbau zeigte sich begeistert von den Plänen und ist stolz dieses Projekt in seiner Heimatgemeinde umsetzen zu können.

Verkehrsberuhigung im Bereich Dorfmitte