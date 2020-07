Weiler rechnet 2019 ab

Die Vorderlandgemeinde konnte das vergangene Jahr positiv abschließen und blickt auf eine gute allgemeine wirtschaftliche Entwicklung zurück.

Weiler. Der Rechnungsabschluss der Gemeinde Weiler für das Jahr 2019 liegt mit einer Gesamtsumme von 6.057.655,60 Euro um rund 1.587.000 Euro unter dem budgetierten Voranschlag beziehungsweise um rund 97.000 Euro über dem Abschluss des Vorjahres.

Investitionsschwerpunkte wurden getätigt

Als Hauptursache für das geringere Gesamtvolumen im Haushalt von Weiler wird dabei die Verschiebung der Auflösung der GIG auf das laufende Jahr genannt. Dazu lagen die Ausgabenschwerpunkte in Weiler wie auch schon in den Vorjahren in den Bereichen Schule und Kindergarten – die Ausgaben im Pflichtschulbereich machten dabei rund 500.000 Euro aus, für die Kindergärten und Kinderbetreuung wurden über 670.000 Euro ausgeben. Ein weiterer Schwerpunkt lag in den Bereichen Wasser-, Kanal- und Abfallentsorgung, wofür 2019 über 850.000 Euro aufgewendet wurden. Wie in jedem Jahr stachen aber auch im aktuellen Rechnungsabschluss die Umlagen an das Land für den Sozialfonds, den Gesundheitsfonds sowie die Landesumlage mit über 1,1 Millionen Euro bei den laufenden Ausgaben deutlich hervor.

Weiler verzeichnete deutlichen Überschuss

Einnahmenseitig führte die gute allgemeine wirtschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren zu Mehreinnahmen vor allem bei den Ertragsanteilen und den Bedarfszuweisungsmitteln von über 107.000 Euro im Vergleich zum Jahr zuvor. Aber auch die heimischen Betriebe konnten zulegen und haben bei der Kommunalsteuer nach den Rückgängen der Vorjahre 2019 um fast 200.000 Euro mehr als noch im Vorjahr an die Gemeinde überwiesen. In Summe lagen damit die laufenden Einnahmen in Weiler erstmals über der 5 Millionen Euro Marke – nämlich genau bei 5.230.000 Euro. Per Saldo konnte somit ein Überschuss von über 1 Million Euro verbucht werden.

Darlehen haben sich verringert