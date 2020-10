Weiler plant neues Pfarrheim

In der Vorderlandgemeinde läuft noch bis Ende November ein Architektenwettbewerb für ein neues Pfarrheim.

Weiler . Nach dem Abschluss der Renovierungsarbeiten im Pfarrhaus von Weiler und den weiteren Sanierungsarbeiten rund um die Kirche und den Friedhof erteilte die Diözese Feldkirch auch die Planfreigabe für den Neubau eines Pfarrheims. Noch in diesem Jahr soll dabei die Jurierung des Siegerprojektes aus dem Architektenwettbewerb erfolgen.

Die Pfarre Weiler benötigt für ihre pastorale Arbeit entsprechende Räumlichkeiten, welche derzeit nicht vorhanden sind bzw. nur bedingt von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden können. Dazu gibt es in der Gemeinde auch kaum mehr geeignete Räumlichkeiten für verschiedene gesellschaftliche Anlässe. „Das neue Pfarrheim soll, ergänzend zum Gemeindesaal, den Weilern sowie den Pfarren in der Seelsorgeregion Vorderland diese Lücke schließen“, so Kurt Ludescher vom Pfarrkirchenrat.