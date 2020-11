Weiler macht auf Müllsünden aufmerksam

Auch die Vorderlandgemeinde beteiligt sich an der Littering Aktion des Landes Vorarlbergs.

Seit rund vier Jahren machen verschiedene Vorarlberger Gemeinden mit großen gelben Pfeilen auf das Problem von zu vielen weggeworfenen Abfällen an Straßen, Wegen und anderen Stellen aufmerksam. Seit zwei Wochen wird auch in Weiler an öffentlichen Straßen und öffentlich zugänglichen Freiräumen herumliegender Abfall mit gelben Pfeilen deutlich sichtbar gemacht. Noch bis zum 11. Dezember soll damit die Bevölkerung auf die Problematik aufmerksam gemacht und auch das Bewusstsein für die Situation geschaffen werden. „Im Sinne der Qualität unseres Zusammenlebens und aus Rücksicht auf unsere Umwelt, bitten wir alle Weiler um Verantwortungsübernahme und Sensibilisierung des eigenen Umfeldes“, so Bürgermeister Dietmar Summer zur Littering Aktion in der Gemeinde.