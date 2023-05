Weiler lädt zum Pfarrfest

Zur Einweihung des neuen Pfarrzentrums in Weiler findet am kommenden Sonntag das Pfarrfest statt.

Weiler . Rund um die Pfarrkirche von Weiler wurde in den vergangenen Jahren eifrig gearbeitet, saniert und gebaut. „Nun dürfen wir zum Abschluss unserer vier großen Pfarr-Projekte deren Einweihung feiern und freuen uns, wenn viele unserer Freunde und Bekannte mitfeiern“, lädt Projektleiter Kurt Ludescher zum Pfarrfest am kommenden Sonntag.

Mit dem neuen Pfarrzentrum, dem renovierten Pfarrhaus und der nunmehr frei zugänglichen Kirche ist in Weiler in den vergangenen Jahren ein neuer Ort der Begegnung entstanden. Das neue Pfarrheim von Weiler wurde barrierefrei gebaut und verfügt neben einem großen Saal auch über einen Mehrzweckraum und einen Chorraum. „Damit wird das neue Pfarrheim – ergänzend zum Gemeindesaal – den Weilern sowie den Pfarren in der Seelsorgeregion Vorderland auch für verschiedenste gesellschaftliche Anlässe zur Verfügung stehen“, so Kurt Ludescher vom Pfarrgemeinderat.