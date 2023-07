Weiler konnte Schulden abbauen

Die Gemeindevertretung von Weiler beschloss bei ihrer jüngsten Sitzung den Rechnungsabschluss für 2022.

Insgesamt hat die Gemeinde Weiler im vergangenen Jahr Investitionen in Höhe von über 2,3 Millionen Euro getätigt. Die Investitionsschwerpunkte lagen dabei im Ankauf der neuen Räumlichkeiten für den Krankenpflegeverein, die neue Arztpraxis sowie die Fahrzeuganschaffung für die Feuerwehr. Dazu war Ausgabenseitig auch der höhere Personalaufwand, was in erster Linie auf zusätzliche Stellenprozente im Bereich der Kinderbetreuung zurückzuführen ist, besonders spürbar. Durch die höheren Ertragsanteile stieg auch die Landesumlage, trotzdem konnte am Ende im Ergebnishaushalt ein Überschuss von über 400.000 Euro erzielt werden.