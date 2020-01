Weiler investiert weiter in Wasserversorgung

Seit einigen Wochen laufen die Arbeiten zur Erneuerung und Sanierung des Wasserleitungssystems in Weiler.

Weiler . Wie schon in den letzten Jahren gehört die Wasserversorgung in der Gemeinde auch im laufenden Jahr zu den großen Investitionen. Rund 330.000 Euro sind dabei im Voranschlag 2020 vorgesehen.

In diesem Zusammenhang und um weiterhin die Wasserversorgung in der Gemeinde garantieren zu können, ist in weiterer Folge eine Außensanierung und Auskleidung des Hochbehälters Burgfeld unumgänglich. Auch die veraltete Technik wird im Laufe des Jahres wieder auf den neuesten Stand gebracht. „Diese Bauvorhaben sind für die Infrastruktur unserer Gemeinde ungemein wichtig. Die Baustellen werden unser Dorf einige Monate begleiten und ich bitte Sie um Ihre Geduld und Ihr Verständnis“, so Weilers Bürgermeister Dietmar Summer. MIMA