Weiler erstellt e5-Arbeitsprogramm für 2024

Seit dem vergangenen Jahr ist Weiler eine e5-Gemeinde und definierte kürzlich die Schwerpunkte für das laufende Jahr.

Weiler . Die Gemeinde Weiler ist bereits seit einigen Jahren in Sachen Energieautonomie auf einem guten Weg und mit dem Beitritt zum e5-Programm im vergangenen Jahr ging die Vorderlandgemeinde einen logischen Schritt, um Klimaschutz und Energieeffizienz noch stärker zu forcieren.

Neun Menschen aus der Gemeindeverwaltung, der Bürgerschaft und der Gemeindevertretung engagieren sich im Weiler e5-Team für mehr Umweltschutz und Lebensqualität. Neben Bürgermeister Dietmar Summer, den Gemeindevertretern Alfred Lins und Simeon Summer sind dies die Gemeindemitarbeiter Thomas Gabriel und Roman Ludescher sowie Gerda Stemmer, Kerstin Riedmann, Rainer Nenning und Franz Blauensteiner aus der Bürgerschaft. In der ersten Phase ging es dabei im vergangenen Jahr um die Erfassung der Energiedaten der gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen und der Erweiterung der Sonnenstromanlage auf der Volksschule auf die zehnfache Größe.

Zu Beginn des laufenden Jahres hat das e5-Team von Weiler nun in einem Workshop ein Arbeitsprogramm für 2024 erstellt und sich dabei einiges vorgenommen. So sollen etwa die Umweltförderungen der Gemeinde neu gestaltet und beworben werden, auf Basis einer Beradelung wird ein Aktionsplan für den Radverkehr erstellt, es sollen weitere Photovoltaikanlagen gebaut werden und Gebäudewart Roman Ludescher wird sich nach einer bereits erfolgten Weiterbildung zum Haustechniker nun verstärkt der Energieeffizienz in den gemeindeeigenen Gebäuden widmen. Auch die kommunalen Grünflächen sollen bunter und biologisch vielfältiger werden.