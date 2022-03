Am Sonntag wurden Frauen und Männer neu in den Pfarrgemeinderat gewählt.

Dornbirn. In allen Pfarrgemeinden standen am Sonntag die Gemeinderatswahlen an. Das nahmen Haselstauden, Schoren und Hatlerdorf zum Anlass, die Wählerinnen und Wähler vor oder nach der Stimmabgabe mit einer Suppe zu stärken. „Weil wir hier Kirche gestalten“ oder „weil uns Gemeinschaft stärkt“ waren Impulse, auch bei einer PGR-Wahl die Stimme abzugeben. „Jede Stimme zählt als Bestätigung für das gesamte Team. Die Briefwahl wurde heuer vermehrt in Anspruch genommen“, berichtete Gemeindeleiterin Martina Lanser, die am Sonntag zusammen mit Rita Müller und Reinhard Gruber in der Wahlkommission für die Pfarre Hatlerdorf im Einsatz war. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. „394 Stimmen wurden abgegeben. Das sind 7,92 Prozent. Mit diesem Ergebnis sind wir sehr zufrieden. Das ist Auftrag und Motivation für Menschen, die sich freiwillig wieder für fünf Jahre in den Dienst der Pfarrgemeinde stellen“, spricht die Gemeindeleiterin den Wählerinnen und Wählern im Namen der Pfarre ein herzliches Dankeschön aus.