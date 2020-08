Weil Schule und Lernen nicht einfacher werden

Mit der Denkbar fördert die Offene Jugendarbeit Dornbirn die Chancengleichheit.

„Gut, dass es Einrichtungen wie die Denkbar gibt“, sagt Claudia Deiring, Lehrerin an der Mittelschule Lustenauerstraße. Sie berichtet über Erfolge ihrer Schüler, die sie in ihrer Unterrichtspraxis bereits festgestellt hat. Positiv bewertet sie, dass das freiwillige außerschulische Lernprogramm von den engagierten Mitarbeiterinnen der Denkbar auf die Kinder abgestimmt wird – und zwar nach den individuellen Bedürfnissen. In angenehmer Atmosphäre werden im Jugendzentrum Hausaufgaben erledigt oder für Schularbeiten gelernt. „Diese externe Unterstützung der Schule ist ein wertvoller Beitrag“, informiert die Pädagogin. Dass in der OJAD neben dem Büffeln auch gemeinsame Freizeitgestaltung angeboten wird, ist ein zusätzliches Plus, stellt sie außerdem fest.