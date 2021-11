Weil jedes Kind zählt

Die Zweitklässler und die 4b-Schüler der Volksschule Mehrerau unterstützen die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Bregenz Es ist der Zauber von Weihnachten, den die Kinder der Volksschule Mehrerau an bedürftige Kinder weitergeben möchten. „Es gibt leider viele Kinder, denen es nicht so gut wie uns geht. Für sie haben wir einen Schuhkarton voller Weihnachtsgeschenke gepackt“, erklären Emilia (8) und Sofie (7) aus der 2b-Klasse stolz. Gemeinsam mit den Eltern haben die Kinder Spielsachen aber auch Alltagsgegenstände für die zu beschenkenden Kinder ausgesucht. Liebevoll verpackt, fanden die Schuhkartons nach und nach den Weg in die Schule. Hier werden sie von den Lehrerinnen Nina Pacolli (24) und Kimberly Pitscheider (26) gesammelt, ehe sie dann bereit für den Transport nach Osteuropa gemacht werden.

„Wir wollen in erster Linie Kindern aus armen Verhältnissen eine Freude machen“, erzählt Klassenlehrerin Nina Pacolli. Für sie und ihre Schüler war es deshalb klar, an dieser Aktion mitzumachen. „Die Kinder sollen aber auch erfahren, dass es Menschen gibt, die Weihnachten nicht so feiern können wie wir. Sie haben kein Geld, um Geschenke zu besorgen“, so Pitscheider. Doch Kind ist Kind. Und wenn man sieht, mit welchen strahlenden Augen die Kinder am Weihnachtsbaum stehen und die Geschenke betrachten, so liegt es auf der Hand, jenen Kindern auch so ein schönes Weihnachten zu ermöglichen. Und sie mit einem Päckchen zu überraschen.