Weil es nur eine Erde gibt

Gemeinsam gegen die Folgen des Klimawandels – auch Gemeinden sind gefragt

Zwölf Kilometer sind zwischen der Erde und der Leere des Weltalls. „Ein verletzliches System“, machten Monika Forster und Andreas Bertel bei einem Workshop des Vorarlberger Energieinstituts in Nenzing bewusst. Das e5-Team der Marktgemeinde hatte Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie Förster eingeladen, gemeinsam mögliche Handlungsfelder in der Gemeinde zu definieren. Denn eines lässt sich nicht mehr leugnen: Der Klimawandel wird zu einer der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Der Temperaturanstieg lässt Gletscher schmelzen, es gibt vermehrt Trockenperioden und Naturkatastrophen. So haben die Messstationen in Bregenz und Feldkirch im Vergleich zu 1880 einen Temperaturanstieg um fast zwei Grad registriert, auch die Wassertemperatur des Bodensees steigt kontinuierlich.