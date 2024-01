Weil cool nicht gleich neu bedeutet …

Die Schüler*innen der 4c Klasse der Mittelschule Nüziders haben sich mit den SDG´s und hier speziell mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt.

Was das Lerncafé Bludenz ganz besonders freut: Sie haben ihr Projekt mit einer Sozialaktion verbunden und konnten nun Denise Zech vom Lerncafé Bludenz eine Spende über 270 Euro übergeben.

Doch der Reihe nach. Die SDG´s – also die Sustainable developement goals – stehen für die von den Vereinten Nationen definierten Ziele für eine nachhaltige Entwicklung unserer Welt. Sie umfassen soziale, ökologische und ökonomische Aspekte. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Kristina Hietz haben sich die Viertklässler*innen der Mittelschule Nüziders damit intensiv beschäftigt und dabei ein Projekt „Kleidertausch – against fast fashion“ durchgeführt. Dabei organisierten die Jugendlichen auch einen Kleidertausch an der Schule, gleichzeitig wurde Kuchen verkauft.