„Weil Blutspenden Leben retten kann ...“

Im Feuerwehrhaus Gisingen wurde zweimal zum Blutspenden gerufen.

Im November wird an zwei Abenden in Gisingen zu solchen Blutspendeaktionen gerufen. Manche Spender mit selteneren Blutgruppen werden dafür eigens per SMS kontaktiert. Nach den Messungen geht es samt Fragebogen zum Arzt. In Gisingen hat sich dafür Dr. Oskar Leisner bereiterklärt.