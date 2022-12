Weihnachtszeit im aha

In den Weihnachtsferien sind nur die aha-Infostellen in Dornbirn und Bregenz geöffnet.

In den Weihnachtsferien sind die Mitarbeiter*innen im aha Dornbirn und Bregenz zu den gewohnten Öffnungszeiten für Jugendliche und ihre Anliegen da. Das aha in Dornbirn hat vom 27. Dezember bis 5. Jänner folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr. In Bregenz ist das aha am Montag, Mittwoch und Freitag ebenfalls von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Das aha in Bludenz bleibt vom 27. Dezember bis 5. Jänner geschlossen.