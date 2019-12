Weihnachtszeit am Heidensand

Zu einem Adventmarkt hatten Integra und insgesamt 11 Standbetreiber an den Gutshof Heidensand geladen.

Lustenau. Es duftete überall nach Glühmost und Käsdönnolo, der Platz im Innenhof war festlich geschmückt und die Stände liebevoll dekoriert. Es weihnachtete am Gutshof und die Gäste hatten allerhand Außergewöhnliches zu bestaunen. Organisator Simon Ölz (Bereichsleiter Heidensand, Forst), hatte keine Mühen gescheut und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Auch GF Stefan Koch war vor Ort und genoss die Begegnungen am Platz mit Bekannten und Freunden, die zahlreich erschienen waren. Für den musikalischen Background sorgten Maria und Elke mit ihrem Gitarrenspiel, Schüler der MS-Lustenau mit Musik und Gesang und das Trio Saitenspiel an Zither und Veeh-Harfe.

Nicht mehr lange bis Weihnachten

Wer noch kein Geschenk für seine Lieben hatte, fand es bestimmt auf dem Heidensander-Weihnachtsmärktle. Ob ausgefallene Gewürzideen, Zirbenkissen, Duftöle oder ein Grammophon fürs Handy – für jeden Geschmack war etwas dabei. Gesund und gschmackig geht es in der Bio-Gourmet-Manufaktur von Sabine und Xaver zu, die Bio-Kekse und Käse-Snacks im Angebot hatten, Tobias Krenz (Integra Werkstatt Bregenz) präsentierte stolz die Holzspielzeuge, die in seiner Werkstatt hergestellt wurden: „Die Stücke sind teilweise aus Schwemmholz vom See, wir haben auch „Upfuckler“ (Grillanzünder)!“

Menschen für Menschen