Weihnachtszauber zieht ein

Der Elternverein der Volksschule Rotkreuz beliefert Schüler und Eltern mit originellen und selbstgemachten Leckereien.

Von den Köstlichkeiten war für jeden etwas dabei. Die Liste der Präsente ist lang. Bunte Badebomben, Trinkschokoladen am Stiel, gebrannte Mandeln, Schneemannbau-Sets aus Marshmallows, Papiersterne, Vogelfutterplätzchen und einen „Adventskalender to go“ waren die Verkaufsschlager der Aktion. Speziell für Eltern hat Elke Brunold, Mitglied des Elternvereins, ein eigens kreiertes Lemon-Salz abgefüllt. „Jedes Mitglied des Vorstandes hat sich ans Werk gemacht und die Produkte liebevoll hergestellt.“ Die Resonanz der Schüler und deren Eltern war für Peschl überwältigend. Gut 290 Produkte konnten verkauft werden.

Bei der Umsetzung der Idee halfen alle mit. „Glücklicherweise haben wir eine Grafikerin in unserem Team“, erklärt Peschl. Diese hat den Produkte-Flyer gesetzt und für den Verein ansprechend designt. „Es ging alles Hand in Hand.“ Durch das Drucken des Flyers sei die Idee erst sichtbar geworden. Die Buchdruckerei Bulu unterstützte das Vorhaben des Elternvereins und druckte ihnen die Flyer. Und so konnten die Schüler zu Hause mit den Eltern die gewünschten Produkte ankreuzen und gleichzeitig Gutes tun. „Wir sind auf den Geschmack gekommen. Von Corona lassen wir uns nicht unterkriegen“, sagt Peschl überzeugt. Schüler, Eltern und Lehrer dürfen sich auf weitere originelle Aktionen des Elternvereins in naher Zukunft freuen. Bis dahin heißt es für viele Schüler: Heiße Schokolade am Stiel trinken und sich mit gebrannten Mandeln die Zeit bis Weihnachten vertreiben. bvs