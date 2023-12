Weihnachtszauber im Vorarlberger Kinderdorf: Tradition und Gemeinschaft

Anna Wehinger aus Wolfurt gewährt einen Einblick in die magische Weihnachtszeit im Kinderdorf Vorarlberg, in der Tradition und Gemeinschaft eine besondere Rolle spielen.

Anna Wehinger aus der familiären Wohngruppe in Wolfurt erzählt: „Wir achten sehr darauf, dass alles so abläuft wie in einer echten Familie. Es ist eine intensive Zeit, aber wir tun unser Bestes, um es für die Kinder so schön wie möglich zu gestalten.“