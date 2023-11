Weihnachtszauber im Freudenhaus

Das Freudenhaus lud zum beliebten Kunsthandwerksmarkt nach Lustenau.

Lustenau. „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier,…..“ Gleich 20 Lichtblicke gab es auf jeden Fall vergangenes Wochenende für Freunde von Handwerkskunst und Selbstgemachtem im Lustenauer Freudenhaus. Beim alljährlichen Kunsthandwerksmarkt kam richtig Adventsstimmung auf, denn die Kulturstätte verwandelte sich zwei Tage lang in ein vorweihnachtliches Paradies und rund 20 Ausstellerinnen und Aussteller präsentierten dabei wieder ihre kreativen Arbeiten.

Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher hatten dabei die Qual der Wahl zwischen kunstvoll gestalteten Produkten rund um Anziehendes, Originelles, Glänzendes, in Form Gebrachtes, Edles für Tisch und Tafel, Verwöhnendes, Beflügelndes , Gefaltetes und Gestaltetes, Entzückendes für Groß und Klein sowie Adventfloristik und Lichtzauber. Die Künstlerinnen und Künstler präsentierten dabei im stimmungsvollen Ambiente eine besondere Vielfalt an Handwerksarbeiten, die wieder auf reges Interesse stießen. „Wir haben erst seit einer Stunde geöffnet und bereits über 300 Besucherinnen und Besucher gezählt, das freut uns und natürlich auch die Aussteller besonders, da es zeigt, wie sehr die selbstgemachten Produkte und Arbeiten von den Leuten geschätzt werden“, so Gastgeber Roman Zöhrer.