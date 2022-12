Weihnachtszauber auf der Achterbahn

Der Europapark Rust ist in die Weihnachtssaison gestartet - inklusive Riesenrad, Markt und Lichtern an den Achterbahnen.

Die Hallowintersaison - der Übergang zwischen Halloween- und Winterdeko - ist offiziell vorbei. Auch der Europapark in Rust ist in die Weihnachtssaison gestartet. Statt Wasserbahn ist im Themenbereich Portugal jetzt ein beleuchtetes Riesenrad. Generell sind mit Ausnahme der Wasserbahnen alle Attraktionen in Betrieb - auf die Besucher wartet also auch im Winter Adrenalin, Bahnen für Kinder und natürlich Kulinarisches.