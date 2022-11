Weihnachtszauber am Dornbirner Christkindlemarkt

Vergangenen Freitag feierte der traditionelle Weihnachtsmarkt in Dornbirn Eröffnung.

Dornbirn. Ein festlich geschmückter Christbaum, wunderschöne Beleuchtung und weihnachtliche Dekoration – all das zeichnet den Dornbirner Christkindlemarkt aus. Mit der Illuminierung des Christbaums vor der Kirche St. Martin feierte der Weihnachtsmarkt letzten Freitag offizielle Eröffnung. Bis zum 23. Dezember präsentieren nun wieder ausgewählte Handelsstände am Marktplatz ihre hochwertigen Produkte. Der beliebte Eislaufplatz, der heuer erstmals aus Kunststoffplatten besteht, lädt ein, ein paar Runden zu drehen und ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein sorgt für die perfekte Einstimmung auf Weihnachten.

Auch die Back- und Bastelstube im Pfarrpark bietet wie immer ein abwechslungsreiches Programm für die kleinen Besucher des Christkindlemarktes. Hier können Kinder auf rund 125 m² Kinder beim Basteln, Backen, Malen, Spielen und beim Vorlesen in die zauberhafte Weihnachtszeit eintauchen und in der Messepassage drehen das beliebte Nostalgie-Karussell und der Weihnachtsexpress seine Runden.

Wer auf der Suche nach besonderen Geschenkideen ist, wird am Kunsthandwerksmarkt im Stadtmuseumspark fündig. Hier bieten Kreative ihre liebevoll von Hand gemachten Waren zum Kauf an und die gemütliche Atmosphäre im Stadtmuseumspark lädt zum Stöbern und Verweilen ein. Auch das gastronomische Angebot am Christkindlemarkt lässt dieses Jahr keine Wünsche offen. Eine umfangreiche Auswahl an süßen und deftigen Speisen sowie unterschiedliche Heißgetränke verwöhnen die Gaumen von Groß und Klein. Umrahmt wird der Markt außerdem musikalisch von zahlreichen Chören, Blaskapellen und Musikgruppen, die jeweils von Freitag bis Sonntag ihre Repertoires zum Besten geben. Alle Infos zum täglichen Programm findet man unter: www.dornbirn.info (cth)