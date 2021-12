Weihnachtswunderwald in St. Arbogast

Der Waldkindergarten und der Kneippverein haben in Götzis für weihnachtliche Stimmung gesorgt.

Für die Adventszeit haben sich der Kneippverein und der Waldkindergarten etwas Besonderes einfallen lassen und den Weg von der Talsenke St. Arbogast, vorbei am Wasserhaus bis zur Wassertrete adventlich zu einem Weihnachtswald geschmückt. Auf die Spaziergänger warten an mehreren Stationen verschiedene Geschichten, welche Groß und Klein in Weihnachtsstimmung bringen. Empfangen werden die Gäste des Weihnachtswunderwaldes mit selbstgemachten Schildern und Holzsternen und dazu wartet auf dem Weg eine eigens dafür gebaute Weihnachtskrippe aus Holz. Am Ende des Wegs bei der Wassertrete finden die kleinen Spaziergänger etwas ganz Besonderes: in einem Postkasten können sie Briefe und Wunschzettel an das Christkind einwerfen.