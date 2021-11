Weihnachtswichtel gesucht

Der Bludenzer Verein „Plan B“ hat die bundesweite Adventsaktion #WICHTLA gestartet. Davon soll auch der lokale Handel profitieren.

Schenken, Freude bereiten und den lokalen Handel unterstützen: Das können die Teilnehmer der bundesweiten #WICHTLA-Aktion des Bludenzer Vereins Plan B. Per Zufallsgenerator erhalten sie eine Adresse, an die sie bis Weihnachten ein Geschenk per Post senden. „Gerade jetzt im Lockdown wollen wir ein Zeichen setzen –für ein gutes Miteinander. Viele Geschäfte bieten Click & Collect oder einen Lieferservice an, das wollen wir mit unserer Aktion unterstützen. Deshalb ist ein wichtiger Teil unserer #WICHTLA-Idee, der Einkauf vor Ort. Das kann auch ein Gutschein, denn er lässt sich problemlos verschicken und der Beschenkte kann selbst etwas aussuchen“, erklärt Dominik Pröm (28), Obmann von Plan B. Empfohlener Richtwert für das Geschenk ist 5 bis 15 Euro.