Weihnachtsweg beim Salvatorweg in Hörbranz/Lochau

Nachdem viele weihnachtliche Aktionen aufgrund von Kontaktbeschränkungen ausfallen mussten, haben die Igelfreunde Hörbranz und die Kindergarten- und Schulkoordinatorin der Gemeinde Lochau, Nicole Kronreif, nach anderen Wegen gesucht, etwas Weihnachtsstimmung zu verbreiten.

Die kleinen Besucher finden auf dem Weg etwas ganz Besonderes: in einem Postkasten können sie Briefe und Wunschzettel an das Christkind einwerfen. Am Ende des Weges befindet sich ein Weihnachtsbaum, der mit mitgebrachtem Schmuck geschmückt werden darf.