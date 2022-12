Weihnachtstimmung auf dem Biohof Mathies

Der Besuch der lebendigen Krippe war ein voller Erfolg.

St. Gallenkirch Damit das Warten auf das Christkind nicht mehr so lange dauert, lud der Biohof Mathies zum ersten Mal zum gemütlichen Einkehren bei Weihnachtspunsch und Glühmost ein. Auch mit anderen Köstlichkeiten konnten sich die zahlreichen Besucher auf das kommende Fest einstimmen. Unbeeindruckt über die Situation ließ das die Tiere auf dem Hof. Die Besucher traten nämlich in eine lebendige Krippe ein. Die Schafe, Kühe, Esel, ja sogar die Hennen freuten sich auf die interessanten Begegnungen. Vielleicht war es damals in Bethlehem auch so, genauso friedvoll, vielleicht roch es auch nach Kuh, Ochs und Esel im Stall mit der Heiligen Familie – wir wissen es nicht. Dennoch – wir konnten mit biblischem Ambiente schon vorträumen vom großen Fest.