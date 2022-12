Weihnachtsstimmung par excellence in der Remise Bludenz

Bludenz. Big Band Sound vom Feinsten gab es an zwei aufeinanderfolgenden Abenden in der Remise Bludenz.

Die Bludenz Big Band Union sorgte am Dienstag, 13. und Mittwoch, 14. Dezember in der Remise Bludenz mit beschwingten Weihnachtsliedern fĂŒr große Begeisterung. Bluesige und swinginge Weihnachtsklassiker wie „Rockin‘ around the christmas tree“ oder  „Let it snow“ verbreiteten Weihnachtsflair bis in die letzten Reihen.