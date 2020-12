Weihnachtsstimmung in Rankweil

Auch im „Corona-Jahr“ erstrahlt Rankweil in weihnachtlichem Glanz.

Rankweil . Zwar ist auch in Rankweil in diesem Jahr alles anders und Corona verhindert die meisten Weihnachtsaktivitäten, trotzdem arbeiten die Verantwortlichen intensiv daran, dass sich die Marktgemeinde auch im Advent 2020 von seiner besten Seite präsentieren kann.

Rechtzeitig vor dem ersten Adventwochenende haben die Mitarbeiter des Bauhofes die Weihnachtsbäume am Marktplatz, bei der Basilika und bei der Kirche Brederis aufgestellt und gemeinsam mit der festlichen Straßenbeleuchtung sorgen diese nun für vorweihnachtliche Stimmung in Rankweil. Die Bäume, welche von Familien und Unternehmen in Rankweil, Röthis und Zwischenwasser gespendet wurden, sind mit jeweils rund 250 LED Glühbirnen geschmückt und laden seit dem ersten Adventwochenende gemeinsam mit rund 40 beleuchteten Sternen an den Straßenlaternen sowie den leuchtenden Girlanden zum Spaziergang im Ortszentrum ein. Die Weihnachtsbeleuchtung in Rankweil basiert dabei auf energiesparender LED-Technologie und wird nur an ausgewählten Plätzen im Ortszentrum eingesetzt.