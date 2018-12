Weihnachtsstimmung in Mäder

Mit dem traditionellen Weihnachtsmarkt startete auch die Gemeinde Mäder in die Adventszeit.

Bereits zum 14. Mal verwandelte sich der Pausenhof bei der Volksschule Mäder zu einem großen weihnachtlichen Marktplatz und an den zahlreichen Ständen gab es Weihnachtsdekorationen aus unterschiedlichsten Materialien, Gestricktes, Genähtes, selbst gemachte Köstlichkeiten und vieles mehr. Bei duftendem Glühwein und weiteren Köstlichkeiten war der Markt bereits am Nachmittag sehr gut besucht. Zur Einstimmung in die Weihnachtszeit gab es dann auch die bekannten Christmas Songs vom Chor der Öko-Mittelschule und klangvolle Töne vom BläserEnsemble der Bürgermusik Mäder. Das Adventcafe in der Aula der Volksschule lud zum Verweilen ein, während sich die Kinder bei Kutschenfahrten oder bei Spielen in der Turnhalle vergnügten. Bis weit nach Dämmerung wurde in gemütlicher Stimmung noch der Start in die Weihnachtszeit in Mäder gefeiert. MIMA