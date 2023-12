Weihnachtsspenden an „Rankler für Rankler“

Die Stammtischrunde des Gasthaus-Restaurants Fröscha, die Feuerwehr Rankweil, das Team der Vinomna Apotheke und Kinder der Volksschule Brederis haben kurz vor Weihnachten über 7.000 Euro an die Spendenplattform „Rankler für Rankler“ übergeben.

4.300 Euro hat der Fröscha-Stammtisch – dazu zählt der Radsportstammtisch und die Montagsfrauenrunde – für „Rankler für Rankler“ gesammelt. Weitere 2.000 Euro stammen von der Feuerwehr Rankweil. Mit den Spenden von der Vinomna Apotheke und der 1953er-Jahrgängerrunde kamen in Summe 7.100 Euro zusammen, die an Gemeinderätin Karin Reith vom „Rankler für Rankler“-Beirat übergeben wurden.

Das Geld wird noch vor Weihnachten an Personen und Familien in Rankweil verteilt, die sich in einer Notsituation befinden. „Mit den Spendengeldern – allein im letzten Quartal waren es stolze 9.800 Euro – können wir Rankweiler*innen schnell, unbürokratisch und anonym unterstützen. Es entsteht kein Verwaltungsaufwand und die Spenden kommen vollständig bedürftigen Menschen in der Gemeinde zugute“, erklärt Juliane Nigg-Unterhiner als Gemeindeverantwortliche der Initiative „Rankler für Rankler“. Diese ist aus dem früheren „Ortshilfswerk“ entstanden, das vor über einem Jahrzehnt vom Fröscha-Stammtisch gegründet wurde.