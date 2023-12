Weihnachtsspende von Ölz der Meisterbäcker: Gesunde Mama, glückliches Kind

Ein Freudentag im Haus Mutter & Kind: Doris Wendel und Carolin Dobler von Ölz Meisterbäcker übergaben einen Spendenscheck in Höhe von 20.000 Euro an Heidi Dolensky (Fundraising Caritas) sowie MuKi-Leiterin Doris Müller.

Ein Freudentag im Haus Mutter & Kind: Doris Wendel und Carolin Dobler von Ölz Meisterbäcker übergaben einen Spendenscheck in Höhe von 20.000 Euro an Heidi Dolensky (Fundraising Caritas) sowie MuKi-Leiterin Doris Müller. ©Caritas/Elke Kager

Seit vielen Jahren unterstützt das Unternehmen Ölz Meisterbäcker die Arbeit der Caritas und im besonders das Haus Mutter & Kind in Feldkirch. Und so ist der Besuch im Haus in der Adventzeit zu einer liebgewonnenen Tradition geworden. Mit im Gepäck hatten Doris Wendel und Carolin Dobler einen Spendenscheck in Höhe von 20.000 Euro. Sehr zur Freude von MuKi-Leiterin Doris Müller, die den Scheck stellvertretend entgegennahm.

„Es ist uns auch in diesem Jahr ein Anliegen, das Haus Mutter & Kind der Caritas Vorarlberg im Bereich neuer Pilotprojekte zu unterstützen. Wir leisten gerne einen Beitrag, der eine Initialzündung möglich macht und Müttern in herausfordernden Situationen hilft“, so Doris Wendel, verantwortlich für Nachhaltigkeit und Marketing bei Ölz Meisterbäcker.

Das angesprochene Pilotprojekt ist eine Kinderbetreuung zur Entlastung psychisch belasteter Mütter, die mit ihren Kleinkindern im Haus leben. „Schon kleine Kinder spüren, wenn es ihren Müttern schlecht geht. Sie entwickeln früh Verhaltensauffälligkeiten“, beschreibt Doris Müller, Leiterin des Haus Mutter & Kind. „Das Vorhandensein einer fixen Kinderbetreuungszeit hilft den Müttern, ihren Alltag besser zu strukturieren, einen geregelten Ablauf zu entwickeln und ihre Termine einfacher zu planen“, erklärt Doris Müller, dass die Kinderbetreuung einerseits zur Stabilisierung der Kleinfamilien einen wichtigen Beitrag leiste und dass zusätzliche Bindungserfahrungen sich andererseits positiv auf die Kinder auswirken. „Auch in Notfällen – wie etwa einem Krankenhausaufenthalt der Mütter – gibt eine verlässliche Kinderbetreuung Stabilität und Sicherheit.“