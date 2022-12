Weihnachtsspende von Ölz der Meisterbäcker

Benachteiligte Kinder in die Mitte holen

Das Familienunternehmen Ölz der Meisterbäcker unterstützt auch in diesem Jahr die Caritas Vorarlberg mit einer Spende, über die sich speziell die Kinder und Jugendlichen der Lerncafés freuen. Doris Wendel übergab im Namen von Ölz der Meisterbäcker kürzlich an Bea Bröll von der Caritas Vorarlberg einen Spendenscheck in Höhe von 20.000 Euro.