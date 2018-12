Weihnachtsspende an Götzner für Götzner

In der neuen Firmenzentrale von Loacker Recycling in Götzis wurde am Montag, 17. Dezember eine Spende von 1500.- Euro an den Verein „Götzner für Götzner“ übergeben.

Götzis Thomas Schäfer (Geschäftsleitung) übergab in Vertretung von Geschäftsführer Karl Loacker den Spendenscheck an Doris Klinger und Brigitte Loacker. Die soziale Institution konzentriert sich auf die Soforthilfe durch Spenden für Menschen aus Götzis, die sich in finanzieller Notlage befinden. Der Grundgedanke von „Götzner für Götzner“ ist es, für eine und unkomplizierte Hilfe in der Marktgemeinde zu sorgen. Die Firma Loacker übergibt seit mehreren Jahren eine Weihnachtsspende an Bedürftige aus der Region. VER