SCRA lädt in weihnachtlicher Atmosphäre zum besinnlichen Einsingen

Altach. Am kommenden vierten Adventsonntag, 22. Dezember findet in der Altacher Fußball Arena erstmals in Österreich das gemeinschaftliche Weihnachtssingen für Groß und Klein statt.

Festlich geschmückte Altacher Arena

In der weihnachtlich geschmückten Cashpoint Arena wird es dabei am kommenden Sonntag besinnliche Töne zu hören geben. „Die Besucher dürfen sich auf ein festlich geschmücktes Stadion freuen, in dem wir alle gemeinsam weihnachtliche Atmosphäre erzeugen werden. Es soll ein gemeinsames besinnliches Einsingen auf die darauf folgenden Festtage sein“, erklärt SCRA Projektleiter Jürgen Spiegel. Gemeinsam mit dem Vorarlberger Chor „VoX – Voices of Xiberg“ werden bekannte Weihnachtslieder angestimmt und dank Glühwein, Most, Raclette, Maroni und vielen anderen Köstlichkeiten wird auch kulinarisch jeder auf seine Kosten kommen. Der Eintritt zum Weihnachtssingen in der Cashpoint Arena ist frei, trotzdem besteht ab sofort die Möglichkeit, sich im SCRA Office Tickets für einen fixen Sitzplatz zu sichern. Beginn ist um 17 Uhr – Stadionöffnung um 16.30 Uhr.

Schöner Brauch aus Deutschland