Weihnachtsrock in Wolfurt: Energiegeladene Hits von AC/DC, Green Day, Queen und mehr!

In Wolfurt kann man sich auf einen Abend voller Energie und Rock-Klassiker freuen! Das Vereinshaus Wolfurt verwandelt sich am 16. Dezember 2023 in eine Bühne für pure Rock-Leidenschaft. Die talentierten Workshop-Bands der Musikschule am Hofsteig und verschiedene junge Bands bringen die größten Hits von Legenden wie Green Day, Bon Jovi, Queen, Red Hot Chili Peppers, AC/DC und CCR auf die Bühne.