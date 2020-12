Weihnachtspost für betagte Menschen

Es ist die Zeit der Familie, der Freunde und lieben Menschen, die man an Weihnachten besonders gerne in die Arme schließen möchte. Heuer aber war es gerade für ältere Menschen vielerorts ein einsames Weihnachtsfest.

„Wir wollten älteren Menschen eine kleine Freude bereiten und ihnen Briefe und gute Wünsche zu Weihnachten schreiben, wussten aber nicht genau, wie wir da organisatorisch am besten so kurzfristig noch über die Bühne bringen können.“ Hier kamen dann die Mitarbeiterinnen der youngCaritas ins Spiel, die gemeinsam mit der Sozialpatenkoordinatorin der PfarrCaritas den Kontakt mit dem SeneCura Sozialzentrum Bludenz aufnahmen und alles in die Wege leiteten: „Solche Projekte unterstützen wir immer sehr gerne – wenn junge Menschen sich für ihre älteren Mitmenschen einsetzen übernehmen wir sehr gerne das Organisatorische – auch wenn heuer ein persönlicher Kontakt zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern leider nicht möglich war“, bedauerte Sabine Fulterer, Teamleiterin der youngCaritas.

Jung und Alt in Gedanken vereint

Dennoch gaben sich die Jugendlichen viel Mühe bei der Gestaltung der Weihnachtsgrüße und überlegten genau, was sie schreiben können, damit die Leser*innen sich auch so richtig darüber freuen können: „Mir hat die Idee sofort gut gefallen, älteren Menschen, die alleine sind, eine Freude machen zu können und es hat Spaß gemacht, die Briefe zu schreiben“, so der 14-Jährige Luca Menardi. Auch Mona Burtscher, 15 Jahre jung, war begeistert: „Ich finde es schön zu zeigen, dass auch junge Menschen an die Älteren denken. Meine Oma musste heuer leider auch alleine feiern, sonst sind wir immer bei ihr gewesen.“ Sie fühlt sich sehr verbunden mit den älteren Menschen und würde gerne mehr für die Senior*innen machen.