Weihnachtsmärkte, Baustellen und Prinzessinnen-Paar

Am Mittwoch ist Herbert Kaufmann vom Dornbirner Stadtmarketing, der Hohenweiler Bürgermeister Wolfgang Langes und das Prinzenpaar der "Fluhar Nollatrüller" zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Die Vorarlberger Städte setzen heuer die Weihnachtsbeleuchtung in ihren Zentren und auf Weihnachtsmärkten gezielter ein und verkürzen die Beleuchtungszeiten. Großteils seien die Lichterketten vor Jahren auf LED umgerüstet worden, berichteten die Verantwortlichen bei einem APA-Rundruf. Man werde dank Musik, Tannengrün, Weihnachtsduft und -schmuck dennoch eine schöne Stimmung zaubern, waren sich die Stadtmarketingleute einig. Wie es da in Dornbirn genau aussieht, berichtet der Stadtmarketing-Chef am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE".