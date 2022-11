Weihnachtsmarkt und Illuminierung des Weihnachtsbaumes in Lochau

Die Gemeinde Lochau sorgt ab 27. November 2022 für weihnachtliche Stimmung im Dorf.

Am ersten Adventsonntag findet dann nämlich endlich wieder der Weihnachtsmarkt mit Illuminierung des Weihnachtsbaumes vor dem Gemeindeamt statt.

Die Illuminierung des Weihnachtsbaumes erfolgt am Sonntag, den 27.11.2022 um 15.00 Uhr. Bei der LED-Beleuchtung wurde heuer gespart, um auch hier einen Beitrag zur Senkung des Stromverbrauchs zu leisten. Aus diesem Grund wird in diesem Jahr nur die Ortsdurchfahrt sowie der neue zusätzliche Weihnachtsbaum vor dem Gemeindeamt beleuchtet.

Beim Glühweinstand im Advent kann sich die Bevölkerung in weiterer Folge vom 1. bis 22. Dezember 2022 jeweils am Dienstag und Donnerstag von 16.00 bis 21.00 Uhr (Ausnahme am Feiertag, den 8.12.2022 bereits ab 15.00 Uhr) mit heißen Getränken und feinen Speisen stärken. Die Organisatoren bitten darum, wenn möglich, ein eigenes Glühweinhäferl zum Glühweinstand mitzubringen.