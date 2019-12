Weihnachtsmarkt und Dorfladen-Eröffnung

Waldner haben ihren Nahversorger wieder.Sepp Heuberger wanderte mit seinem „Zapfig“ vom ehemaligen Schlecker in den ehemaligen Dorfwirt.

Das Gebäude des ehemaligen Schlecker wurde vor kurzem abgetragen, dort entsteht im kommenden Jahr ein dreistöckiges Bauwerk mit Nahversorgung, Fitnesscenter und Ferienwohnungen. Um die Nahversorgung in Wald a. A. aufrecht zu erhalten wurde das Sortiment in das neue „Zapfig“ im ehemaligen Dorfwirt eingeräumt. Dort kann nun täglich von 7 bis 13 Uhr frisches Brot und alles was man im täglichen Gebrauch benötigt wird gekauft werden. „Wir bieten auch gerne einen Kaffee an.