Weihnachtsmarkt lädt in die Neustadt

Weihnachten ist die Zeit im Jahr, die wie keine andere Tradition geliebt wird. Lockdownbedingt musste zwar die geplante „Weihnachtsstadt“ ausfallen, nun öffnet der Weihnachtsmarkt am 15. Dezember doch noch in der Neustadt.

Täglich bis 24. Dezember präsentieren die Standbetreiber in der Neustadt ihre Produkte. Bei einem gemütlichen Rundgang durch den Markt lassen sich ein breites Angebot an Geschenksideen und kunsthandwerkliche Produkte sowie zahlreiche Besonderheiten entdecken. Und wer zwischendurch die Handschuhe gegen einen Kaffee eintauschen möchte und sich an kulinarischen Köstlichkeiten erfreut, ist in Feldkirchs Gastronomiebetrieben zum Genießen und Verweilen eingeladen.