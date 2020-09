Weihnachtsmarkt in Mäder abgesagt

Der traditionelle und beliebte Markt kann in diesem Jahr leider nicht stattfinden.

Mäder. Der Start in den Mäderer Advent wird in diesem Jahr ohne den traditionellen Weihnachtsmarkt stattfinden. „Wir haben aufgrund der derzeitigen Corona-Situation beschlossen, den Mäderer Weihnachtsmarkt abzusagen“, so Bürgermeister Rainer Siegele. Da sich die Maßnahmen für Veranstaltungen ständig verändern und der Abstand auf dem Platz und die Sicherheitsvorkehrungen vor allem im Bereich der Wirtschaftsstände nicht gewährleistet werden können, kam die Gemeinde zu dieser Entscheidung und bittet die Bevölkerung gleichzeitig um Verständnis. MIMA