Weihnachtsmarkt in Lochau fand bei Traumwetter statt

Am Sonntag, den 03.12.2023 war Lochau wieder Treffpunkt für Jung und Alt. Beim großen Weihnachtsmarkt vor dem Gemeindeamt wurden der Ort und die Menschen in adventliche Stimmung verzaubert.

Die Kinder hatten viel Spaß beim Ponyreiten und Zügle fahren sowie beim Kekse backen und den Bastelstationen, die im Jugendraum Caramba und in der Sparkasse angeboten wurden.

Ein weiteres Highlight für die Kinder war der Christkindle-Briefkasten, in den die Kinder ihre Post ans Christkind einwerfen konnten. Dieser Briefkasten ist noch den ganzen Advent über bei der Wanderkrippe zu finden, die an verschiedenen Stationen in Lochau Halt macht. Details siehe www.lochau.at