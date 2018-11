Weihnachtsmarkt für Herzenssache

Das Projekt Herzenssache lädt wieder zum alljährlichen Weihnachtsmarkt.

Auch nach über drei Jahrzehnten nach der nuklearen Katastrophe in Tschernobyl sind die Folgen des Unglücks noch immer zu spüren. Chatovna liegt am Rande der Sperrzone. Seit vielen Jahren hat es sich die private Initiative unter der Leitung von Christian Bösch zur Aufgabe gemacht, den Kindern aus Chatovna einen vierwöchigen Ferienaufenthalt im Ländle zu ermöglichen. Jährlich verbringen zwischen 30 und 40 Kindern durch Spendenhilfe unbeschwerte Ferientage im Ferienheim Maien in Schwarzenberg. „Wir hoffen auch heuer wieder auf viele Besucher und fleißige Einkäufer, die damit den nächsten Ferienaufenthalt 2019 ermöglichen“, so Christian Bösch. Wer also noch einen Adventkranz, weihnachtliche Naschereien oder sonstige Weihnachtsdekoration braucht, wird am kommenden Sonntag im Café Time out garantiert fündig.