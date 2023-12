Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz

Nach dem Kirchenkonzert lud die Bürgermusik am ersten Adventsonntag zum Markttag.

Das erste Adventwochenende stand in Schwarzach wiederum ganz im Zeichen der Bürgermusik. Zahlreiche Musikbegeisterte fanden sich bereits am Samstagabend in der Pfarrkirche St. Sebastian ein, um eine interessante Mischung an Blasmusikstücken zu hören. Einen Tag später trafen die Weihnachtsmarktbesucher die Musikantinnen und Musikanten vor der Kirche an. Bei Sonnenschein und klirrender Kälte wurden inmitten einer verschneiten Winterlandschaft einerseits die weihnachtlichen Klänge genossen und andererseits Raclette, Krautspätzle, frisch gebackene Waffeln oder wärmender Glühwein genossen.