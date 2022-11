Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz

Nach dem traditionellen Kirchenkonzert organisierte die Bürgermusik auch den diesjährigen Markt.

Das erste Adventwochenende stand in Schwarzach ganz im Zeichen der Bürgermusik. Bereits am Samstagabend fanden sich zahlreiche Musikbegeisterte in der Pfarrkirche St. Sebastian ein, um unter der Leitung des neuen Kapellmeisters Simon Ölz eine interessante Mischung aus Solo-Stücken bis hin zu traditioneller Kirchenmusik zu hören. Am ersten Adventsonntag trafen die Weihnachtsmarktbesucher die Musikantinnen und Musikanten vor der Kirche an. Während die einen in unterschiedlichen Formationen Musikstücke zum Besten gaben, engagierten sich andere Vereinsmitglieder beim Zubereiten von Raclettebrötchen, Krutspätzle oder beim Ausschenken von wärmendem Glühwein.