Weihnachtsmärktle des Frauenbundes Guta

Sonntag, 20. November, von 13.30 bis 18.00 Uhr, im Alten Vereinshaus, Hofsteigstraße 5, in Lauterach

Neu ist der Veranstaltungsort und der Veranstaltungstermin:

Erstmals findet der Basar an einem Sonntag (letzter Sonntag vor dem 1.Advent) in Form eines kleinen Weihnachtsmarktes im wunderbar renovierten Alten Vereinshaus in Lauterach, Hofsteigstraße 5, statt.